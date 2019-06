SEPT À HUIT LIFE - En immersion avec les policiers de la BAC à Trappes

Les agents de la brigade anti-criminalité (BAC) patrouillent, observent, contrôlent et procèdent parfois à des interpellations musclées. Ils ont pour mission de lutter contre les guerres de bandes, les violences urbaines, les petits trafics et d'intervenir sur les flagrants délits, braquages ou violences. Nous avons suivi le quotidien de ces policiers en civil et la manière dont ils procèdent à leurs innombrables contrôles.



