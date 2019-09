SEPT À HUIT LIFE - Les journées folles des étudiants parents

DOCUMENT – Dans notre pays, 5% des étudiants concilient études et vie de famille. Ils ont peu le droit à l'insouciance ou à la flânerie à la fin des cours. Vous verrez leur quotidien réglé à la minute.

La charge de travail d'un étudiant plus celle d'un père ou d'une mère. Laure, Jérémy, Marjolaine... Comme eux, 120 000 Français font deux journées en une, car ils sont à la fois étudiants et parents. Une situation qui demande une sacrée détermination, d'autant que ce n'est pas toujours bien vu au sein des facultés.



