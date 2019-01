SEPT À HUIT LIFE - Les schizophrènes de Mézin

Dans le village de Mézin dans le Lot-et-Garonne, 68 personnes souffrent de troubles psychiques. Grâce à l'établissement associatif ESAT, ces derniers ne vivent cependant pas reclus et participent à la vie active de la société. En reprenant les commerces, ces malades ont ainsi sauvé la commune de la désertification. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.