SEPT À HUIT LIFE - Mode rentrée : les recettes du leader de l'habillement pour enfants

Trois millions de familles ont reçu l'allocation de rentrée scolaire. Cela permet à beaucoup de parents d'acheter des vêtements. L'habillement est leur premier poste de dépense pour la rentrée de leurs enfants. Nous sommes allés chez Kiabi, le leader du secteur dans l'Hexagone. Alors, comment s'y préparent le pic de vente ces deux derniers week-ends ? Comment conçoit-il des modèles tendances et pas chers ?



