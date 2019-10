SEPT À HUIT - Psychiatrie : un juge face aux malades

EXCLUSIF – Des patients, qui souffrent de troubles psychiques, sont hospitalisés sans leur consentement dans une unité fermée en psychiatrie de l'hôpital de Clermont-Ferrand. Au 12ème jour, un juge les rencontre pour décider de leur libération ou non.

Ils sont schizophrènes ou bipolaires, 80 malades potentiellement dangereux sont hospitalisés de force à Clermont-Ferrand. Ils ne sont coupables de rien et l’hôpital n’est pas une prison. Alors, peuvent-ils ressortir, quand, et comment décider ? Au 12ème jour, c’est la loi, un juge vient les voir pour prendre cette décision difficile et lourde d’enjeux pour eux et la société.



