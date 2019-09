Serait-il légal d'exproprier des propriétaires de résidences secondaires comme le souhaitent des élus corses ?

Lors de son intervention au micro de RMC, Jean-Guy Talamoni affirme qu'un tel dispositif existe déjà en Nouvelle-Zélande. C'est effectivement le cas depuis août 2018. Le gouvernement a soutenu un projet de loi interdisant l'achat de bien immobilier aux étrangers non-résidents, à l'exception des Australiens et des Singapouriens. Le taux d'accès à la propriété n'avait jamais été aussi bas ces dernières années en raison des prix toujours plus élevés de l'immobilier sur l'archipel.





Différence notable avec les indépendantistes corses, il suffit de douze mois d'installation permanente en Nouvelle-Zélande pour être considéré comme résident. Les non-résidents peuvent également demander une exception aux autorités s'ils souhaitent investir dans une maison de retraite ou une résidence étudiante par exemple.





Plus près de chez nous, les Suisses ont adopté une loi en 2012 qui interdit la création de nouvelles résidences au sein des communes qui en comptabilisent déjà plus de 20%. Toutefois, cette interdiction concerne aussi les Suisses et pas seulement les étrangers.