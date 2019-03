Service national : la campagne de recrutement est lancée

Le service national universel sera obligatoire à partir de 2026. En attendant, le gouvernement mise sur les volontaires. Cette année 2019, treize départements vont tester ce nouveau dispositif destiné aux élèves âgés de 15 ans et plus. L'objectif est de mobiliser 3 000 jeunes. A Vernon, dans l'Eure, la campagne de recrutement a débuté dans la matinée du 4 mars 2019. Comment ce service national nouvelle génération va-t-il se dérouler ?



