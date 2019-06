Service national universel : un nouveau service militaire ?

Vingt ans après l'abandon du Service militaire, le coup d'envoi du Service national universel (SNU), a été donné ce 16 juin 2019. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et ce projet en avait rendu plus d'un septique. À partir de ce dimanche soir, les premiers volontaires vont dormir dans leur dortoir. Ils sont 2 000, âgés de 15 et 16 ans. Alors, que vont-ils faire ?



