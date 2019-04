Service national universel : voici la nouvelle tenue

Le top départ aura lieu dans deux mois, du 15 au 29 juin prochain, trois mille adolescents effectueront le tout premier service national universel, promis par Emmanuel Macron. En 2020, ils seront beaucoup plus nombreux, 40 000. Tous ces jeunes porteront un uniforme dont on connaît enfin l'aspect. Nos journalistes se sont rendus à Lille pour demander aux nouvelles recrues ce qu'elles en pensaient.



