Sète : comment la municipalité a-t-elle fait pour sauver la plage grignotée par la mer ?

En 2003, la plage de Thau, dans la ville de Sète, ne mesurait plus que quelques mètres, dévorée par la montée des eaux. Après des travaux faramineux et le déplacement de la route, elle a changé de visage. La ville a réalisé un investissement de 5,5 millions d'euros pour mettre en place des tubes géotextiles longeant la côte sur plus de 2 km. Elles consistent à faire déferler les plus importantes vagues en cassant leurs énergies et éviter l'érosion de la plage.



