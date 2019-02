Seyssel de l'Ain et Seyssel de la Haute-Savoie veulent une fusion territoriale

Seyssel de l'Ain et Seyssel de la Haute-Savoie, deux communes au même nom, veulent retrouver leur unité perdue à l'époque de la création des départements. Pour cette fusion, les Seysselans doivent choisir un département et obtenir l'accord des deux conseils départementaux. L'union entraînerait cependant une modification des frontières. Une situation à laquelle le président de l'Ain s'oppose.



