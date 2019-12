Si le gavage des canards destinés au foie gras était transposé à l'homme, devrions-nous manger 14 kilos de nourriture par jour ?

À l'approche des fêtes de fin d'année, l'association L214 a lancé une campagne pour dénoncer les conditions de vie des animaux élevés pour produire du foie gras. Les défenseurs du bien-être animal dénoncent le gavage des canards et des oies, forcés à ingurgiter des quantités considérables de nourriture dans un temps réduit.

Peut-on effectuer une telle comparaison ? Si l'on s'intéresse à la physiologie du canard mulard ou des oies grises du Sud-Ouest, espèces destinées à la production de foie gras, on s'aperçoit sans mal que ces animaux diffèrent assez nettement de l'être humain. Outre leur bec et des pattes palmées, ils ne disposent en effet pas de mêmes habitudes alimentaires. Comparer les espèces se révèle souvent difficile, en fonction des spécificités de chaque métabolisme. La musaraigne consomme ainsi chaque jour l'équivalent de son propre poids.

Pour en savoir plus sur les canards et les oies, LCI a contacté l'Institut national de la recherche agronomique, l'Inra, pour lequel travaille la chercheuse Elisabeth Baeza-Campone. Membre de l'Unité biologie des oiseaux et aviculture, elle souligne que "spontanément sans gavage, une oie peut consommer 600 g d’aliments par jour. Transposer ces ratios à l’homme n’a aucun sens dans la mesure où l’appareil digestif est complètement différent".

La spécialiste indique que "l’oie a un jabot et le canard un pseudo jabot", des organes "qui leur permettent de stocker de grandes quantités d’aliments qui vont ensuite transiter tout le long du tube digestif. La semaine préalable au gavage, une distribution d’aliments dans les mangeoires sur une durée courte va accoutumer l’animal à ingérer une grande quantité d’aliment et donc de dilater ce jabot qui servira au stockage pendant la période de gavage."