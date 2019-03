Sida : une deuxième personne probablement guérie, 10 ans après le premier cas mondial

Ravindra Gupta et son équipe soulignent que la transplantation de moelle osseuse, une procédure dangereuse et douloureuse, n'est pas une option viable pour le traitement du VIH. Mais ce deuxième cas de rémission et probable guérison à la suite d'une telle transplantation va aider les scientifiques à réduire le nombre de stratégies de traitement. "On peut essayer de déterminer qu'elle part de la transplantation a fait la différence pour permettre à cet homme de cesser de prendre ses médicaments antiviraux", a déclaré à l'AFP Sharon R Lewin, directrice de l'Institut Doherty et professeure à l'Université de Melbourne, précisant que "le deuxième cas renforce l'idée qu'une guérison est possible".





Le patient britannique, anonyme, avait été diagnostiqué comme atteint du VIH en 2003 et suivait une thérapie antirétrovirale depuis 2012. Plus tard la même année, il avait été diagnostiqué comme atteint d'une forme avancée de la maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. Seize mois après avoir subi un transplant de moelle osseuse en 2016, le traitement du patient a été interrompu. Or, des tests réguliers ont confirmé que la charge virale du patient était indétectable depuis. Le "patient de Berlin", soigné pour sa part pour une leucémie, avait subi deux transplantations ainsi qu'une irradiation sur l'ensemble du corps.