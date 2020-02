"Silence, on cogne" : victimes de violences conjugales, les femmes de policiers et de gendarmes brisent l'omerta

"Si ce livre peut aider la gendarmerie, la police, la justice et le gouvernement à prendre conscience des dysfonctionnements, des passe-droits de certains policiers ou gendarmes, à mettre en place des garde-fous, ce sera une grande victoire." Alizé Bernard a été battue et humiliée pendant plusieurs années par son ex-conjoint, gendarme. Après s'être vu refuser un dépôt de plainte en avril 2016 pour des faits d'étranglement et menaces avec un couteau, elle réussit à le faire deux mois plus tard pour l'ensemble des violences subies depuis l'été 2008. Son compagnon est alors condamné condamné à six mois de prison avec sursis, dix-huit mois de mise à l’épreuve et une obligation de soin. Mais il est dispensé de l’inscription de sa peine au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ce qui lui permet de continuer à travailler.

Dans le livre "Silence, on cogne" (éditions Grasset, sortie le 20 novembre) écrit avec la journaliste Sophie Boutboul, elle raconte son parcours de combattante, et les obstacles qui se sont dressés devant elle du fait du métier et du statut de son agresseur. Parce que leur conjoint est assermenté, connaît les procédures, sait manier les armes et est parfois protégé par ses collègues, ces femmes sont souvent réduites au silence, et leur parole niée. LCI s'est entretenu avec Sophie Boutboul et Alizé Bernard.