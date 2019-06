Six hommes victimes d'une agression homophobe à Paris, l’auteur présumé en détention provisoire

A Paris dimanche 23 juin, six hommes qui se promenaient dans le quartier des Pyrénées ont été victimes d’une agression homophobe. Les faits se sont déroulés vers 20h : les six hommes, dont quatre étaient en couple, se baladaient lorsqu’un homme s’est attaqué à quatre d’entre eux, a raconté à l’AFP l’avocat de cinq d’entre eux, Me Jean-Baptiste Boué-Diacquenod.





Cet homme, "imposant physiquement", se promenait avec une femme et deux enfants. Il "a asséné des coups sans raison apparente", a ajouté l'avocat qui a précisé qu'il n'y a eu ni "provocation" ni "incitation" de la part de ses clients, également victimes d'insultes homophobes.





L’agression a duré une quinzaine de minutes. Ce sont des policiers qui y ont mis fin, prévenus par des passants qui filmaient la scène selon l'avocat du sixième homme, Me Philippe Baron. Son client a été admis aux urgences avec une double fracture de la mâchoire tandis que les trois autres se sont vu prescrire entre un à sept jours d'ITT.





L'auteur présumé a "été déféré au parquet le 26 juin et présenté à un juge d'instruction", a appris l’AFP auprès du parquet, confirmant une information du magazine Têtu.