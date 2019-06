SNCF : 100 euros d'amende pour un malvoyant de 82 ans qui n'a pas réussi à acheter son billet

Et il n'est pas au bout de sa peine. Comme il refuse de payer dans l'immédiat, l'amende est majorée. Et à la descente du train, il se retrouve avec une facture de 100 euros à régler pour un trajet de 20 km. Sans ordinateur, ni smartphone, il achetait toujours ses billets en gare. Mais avec la suppression des guichets et des contrôleurs permanents, il s'est retrouvé dans une impasse. "En quoi devrais-je rester confiné chez moi et me priver de ma liberté de me déplacer ? ", raconte-t-il à L'Est républicain.





Depuis, il tente de se battre avec le soutien de l’ancienne vice-présidente EELV de la Région Franche-Comté, Antoinette Gillet. Il a même écrit au président de la SNCF, Guillaume Pépy. "Au-delà des personnes âgées, handicapées ou malvoyantes, je pense à toutes celles qui ne savent ni lire ni écrire et qui ont besoin d’un contact humain pour effectuer cette formalité d’achat d’un ticket et d’aide à préparer un voyage ".