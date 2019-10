SNCF : 200 cheminots d'un centre de maintenance de Châtillon à l'origine des blocages

Cela fait plus d'une semaine que des blocages sont constatés sur des lignes SNCF. Ceux-ci sont causés par 200 cheminots d'un centre de maintenance de Châtillon, dans le Sud de Paris. Ces agents qui entretiennent les rames de TGV de l'axe Atlantique ont décidé de faire une grève sans préavis. Or, sans entretien, les TGV ne peuvent pas circuler. Par ailleurs, les négociations sont en cours et la SNCF espère un retour à une situation dite "acceptable" d'ici le week-end du 2 novembre 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.