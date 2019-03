SNCF : comment faire valoir ses droits ?

Par le passé, la SNCF rimait avec une certaine idée du voyage. Cinquante ans plus tard, le ressenti des passagers est assez différent. Ils sont nombreux à pointer des dysfonctionnements. La ponctualité des trains s'est dégradée et les retards ont augmenté de près de 4%. L'indemnisation des voyageurs pose aussi problème dans ces cas. Comment peuvent-ils faire valoir leurs droits ? Que peuvent-ils espérer comme dédommagements ?



