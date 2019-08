SNCF : les gares et les trains inspirent les cinéastes

Les gares et les trains furent l'un des premiers décors de cinéma. Près de 20 000 tournages ont été réalisés avec les gares françaises comme décor. La SNCF a accueilli pas moins de 180 tournages de films rien qu'en 2018. Un filon devenu un business pour l'entreprise publique, à condition de ne pas perturber les trajets des voyageurs. En effet, l'activité commerciale de la compagnie ferroviaire reste la priorité. C'est aux équipes de film de s'adapter.



