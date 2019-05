SNCF : Pepy veut à nouveau des TGV à un seul niveau pour les lignes secondaires

Comment remplir les TGV quand les lignes sont moins fréquentées ? Dans une interview au Parisien, le président de la SNCF Guillaume Pépy a avancé une piste : acheter, de nouveau, des TGV à un seul niveau, pour les faire rouler en heures creuses ou sur des axes secondaires. "Ce n'est pas de notre faute, (...) Alstom ne construit plus depuis 1993 que des TGV à deux étages. Donc on achète que des jumbos qui peuvent emporter entre 515 et 650 passagers. On ne peut pas mettre un TGV jumbo en milieu de journée et courir le risque de n'avoir que 70 personnes à bord, ce serait du gâchis d'argent public", explique l'intéressé dans cette interview tout en précisant : "Le TGV est un outil d'aménagement du territoire et il le restera".