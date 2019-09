SNCF : peut-on encore accompagner un proche qui prend son train sur un quai doté d'un portique ?

Faute d'être accompagnées par des proches, certaines catégories de personnes peuvent bénéficier d'un "service gratuit" mis en place par la SNCF. Baptisé "Accès Plus", et conditionné par l'achat d'un billet, il s'adresse aux personnes "handicapées" ou "à mobilité réduite". Un formulaire à remplir en amont du voyage permet de détailler le "type de handicap" concerné : "locomotion restreinte", "auditif", "mental", "visuel" ou "utilisateur d'un fauteuil roulant". Si l'on entre dans ces catégories - qui excluent de fait des personnes nécessitant une aide ponctuelle -, il est possible de bénéficier d'un accompagnement par le personnel SNCF, et si besoin de matériel dédié, comme un fauteuil roulant, jusqu'à la place réservée à bord.





Encore faut-il savoir anticiper. Car les conditions sont strictes : il faut solliciter le service à partir de la réservation du billet, et au plus tard 48 heures avant le départ. Un seul bagage d'un poids inférieur à 15 kilos est prévu. Il faut prévoir d'arriver au moins trente minutes avant le départ du train. Quant au service, il fonctionne entre 7 et 22 heures. Selon la SNCF, près d'un million de personnes y auraient recours tous les ans.





Pour la SNCF, les portiques, ou "portes d'embarquement", "permettent de vérifier les titres de transport, de réguler l’accès au quai et de garantir plus de sérénité à bord. Ainsi, les contrôleurs et les agents de gare peuvent se consacrer à un service plus attentionné et personnalisé". Sollicitée par LCI, une porte-parole évoque également la lutte contre la fraude. "On ne peut pas se permettre de laisser tous les accompagnants accéder aux quais", indique-t-elle.





Le système est appelé à se généraliser. Après les TGV et les lignes de TER, le dispositif a été déployé dans la gare Saint-Lazare, qui dessert la banlieue parisienne. Avec des dimensions prévues pour laisser passer bagages et fauteuils roulant... Mais toujours pas les accompagnants.