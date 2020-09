SNCF : quel trafic pour la journée de mobilisation du jeudi 17 septembre ?

Très légèrement impactés par ce mouvement qui débute dès mercredi soir 20h, les réseaux Transilien (trains de la banlieue parisienne) et Intercités offriront un trafic "quasi normal" jeudi, a indiqué la SNCF dans un communiqué. Seuls trains annulés : un Intercités de jour, le Paris – Clermont-Ferrand, et un Intercités de nuit, le Rodez – Paris.

Le trafic TGV sera "normal", de même que celui des TER qui connaîtront toutefois "quelques adaptations dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur", selon le groupe. A l'international (Eurostar, Thalys, Lyria...), le trafic sera également "normal".

Lors d'une conférence de presse mardi, le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, avait souligné que les salariés de la SNCF vivaient "une triple reprise : la reprise six mois après une grève reconductible dure - ce n'est quand même pas évident de refaire une journée de grève après une telle implication -, une reprise après les vacances et une reprise après le confinement". Mais "la colère, qui était préexistante à la SNCF l'année dernière et en début d'année, est en train de réémerger. Les perspectives données aux cheminots, pour l'instant, elles sont nulles, on ne voit pas où on va", avait-il ajouté.