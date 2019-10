SNCF : Sud Rail annonce des débrayages dans deux autres centres de maintenance TGV qui gèrent les réseaux Nord et Sud-Est

La contestation sociale à la SNCF pourrait franchir un nouveau cap ce jeudi. Deux centres de maintenance des TGV situés en banlieue parisienne ont entamé un débrayage, selon Sud-Rail. La direction de la SNCF, elle, se voulait rassurante jeudi matin, assurant que la production n'était pas interrompue.

"Le travail ne se fait pas, toute la production est arrêtée sur les deux sites du Landy et du TSEE", a déclaré Fabien Monteil, délégué du syndicat Sud-Rail au Landy. Le Technicentre Le Landy (Seine-Saint-Denis) s'occupe de la maintenance des TGV de l'axe Nord, de l'Eurostar et du Thalys tandis. Le Technicentre sud-est européen (TSEE) répare et entretient les TGV de l'axe sud-est. "On n'a pas fait de débrayage tout de suite, on a laissé une chance à la direction" mais, à l'issue de discussions menées mercredi avec les directions locales de ces deux établissements, "on n'a eu aucune proposition concrète et les agents ont décidé de poser le sac", c'est-à-dire d'arrêter le travail.