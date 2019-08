SNCF : un rapport alerte sur l'état des lignes ferroviaires

Selon un rapport, le réseau ferré de la SNCF souffre. Cela est dû à des anomalies de maintenance qui persistent. En Gironde, la ligne Nantes-Bordeaux, par exemple, en est perturbée. Les problèmes liés au service ne sont pas en reste. Les retards de trains voire les annulations sont effectivement fréquents dans ce département. Une situation qui inquiète de plus en plus les usagers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.