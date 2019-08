SNCF : un rapport tire le signal d'alarme sur l'état du réseau

Après un mois d'inspection sur plusieurs lignes, les enquêteurs ferroviaires viennent de relever 413 anomalies. Selon leur rapport, 80 d'entre elles, soit 20% ont été réparées trop tardivement, après parfois, un an d'attente. Pourtant, ces retards ont déjà eu des conséquences dramatiques dans le passé. Mais la SNCF se veut rassurante.



