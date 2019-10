SNCF : un retour à la normale après trois jours de pagaille

JT 13H - Malgré quelques exceptions, le trafic rentre progressivement dans l'ordre ce lundi à la SNCF après un week-end de pagaille. Toutefois, le conflit entre les syndicats et le gouvernement n'est pas terminé. Les premiers parlent toujours de "droit de retrait", le second qualifiant le mouvement de "grève sauvage".

Après trois jours de perturbations entre vendredi et dimanche à la SNCF, la situation s'améliorait sur l'ensemble du réseau national ce 21 octobre 2019. Néanmoins, des problèmes subsistaient sur des Intercités et des trains régionaux. C'était notamment le cas à Caen, Clermont-Ferrand et Marseille. De manière générale, les voyageurs comprennent le désarroi des agents de la compagnie ferroviaire après l'accident du 16 octobre 2019. Mais tous ne cautionnent pour autant leur façon de s'exprimer.