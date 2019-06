SNSM, "être au service des autres quel que soit le danger"

À Bandol, l'équipe de la SNSM compte une quarantaine de personnes qui se relayent jour et nuit pour assurer la sécurité en mer. Pour être qualifié à ce travail, il faut 300 heures de formation par an et quatre entraînements par semaine. Si le budget de ces derniers et l'entretien des matériels coûte environ 100 000 euros par an, le renouvellement de la flotte, lui, s'élève à 12 millions d'euros par an. Or, la SNSM repose essentiellement sur le don de particuliers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du dimanche 9 juin 2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 09/06/2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.