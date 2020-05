Soignants : une vocation à l'épreuve de la crise du Covid-19

Camille*, infirmière-étudiante de troisième année à l'AP-HP, a été réquisitionnée comme aide-soignante pendant la crise. Après ces quelques mois passés dans le service de réanimation d'un hôpital de la banlieue sud de Paris, la jeune femme est catégorique, elle ne travaillera "jamais dans le public", et ce à cause du manque de moyens et de matériel. Elle confie : "Chaque nuit, je me demande si mes patients vont aller bien, j’ai la boule au ventre : ‘Est-ce que j’aurais assez de compresses, est-ce que ma dialyse va fonctionner…’ On enchaîne les catastrophes et toute la nuit, je stresse."

Comme Mélissa, ils sont nombreux à l’hôpital à avoir des envies d’ailleurs, épuisés par leurs conditions de travail, un salaire ridiculement maigre et une crise sanitaire hors du commun, venue exacerber les failles d'un système déjà à bout. "Quand vous avez travaillé avec un sac poubelle sur le dos, forcément vous vous posez des questions", avance Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI). Selon lui, ce sont les infirmiers qui abandonnent le plus parmi les soignants et représentent même 30 % des jeunes diplômés à arrêter dans les cinq premières années.

En attente de son diplôme, Camille se dit déjà "écœurée" et voit dans le privé -où un contrat l’attend dès le mois d’août dans un hôpital de la banlieue parisienne- un avenir meilleur. En tout cas, la jeune femme y voit la solution pour parvenir à concilier sa vocation et des conditions de travail satisfaisantes : "Ils prennent des internes compétents d’abord, tandis qu’à l’AP-HP, il y a un manque de formation évident. Et puis, l’hôpital privé va m’apporter et me faire apprendre bien plus. Ici, je régresse." Anne-Klaire aussi avait l’impression de tourner en rond, à force : "J’ai senti une régression, comme un étau se resserrer sur nous avec des objectifs de soins, de rentabilité. Le fait que ce soit de l’abattage a été de pire en pire au fur et à mesure des années."

Infirmière depuis six ans à l’AP-HP et membre du collectif inter-urgences, elle a posé sa démission en décembre, après des mois d’épuisement à conjuguer son poste à temps plein et des "ménages" à droite à gauche dans le secteur privé pour boucler ses fins de mois. "Le problème, c’est que pour faire ce que qu’on fait, on ne nous donne pas suffisamment d’argent et on est amené à faire des choses qui ne correspondent pas forcément à nos valeurs pour pouvoir payer nos factures", confie-t-elle. A la fin de sa carrière, Anne-Klaire touchait entre 1.850 et 2.000 euros nets "en fonction des weekends".