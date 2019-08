Soldes d'été : la canicule et le mouvement des gilets jaunes pénalisent les commerçants

Les soldes sont désormais terminés. Et comme à chaque fois, les commerçants font leurs comptes. Ces derniers ne sont pas satisfaisants cette année 2019, principalement pour deux raisons : la canicule et le mouvement des gilets jaunes. Les villes les plus touchées par les manifestations ont souffert. C'est le cas notamment de Bordeaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du mardi 6 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.