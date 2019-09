Solidarité : des nouvelles de l'ours Mischa après l'incroyable mobilisation pour le sauver

JT 20H - Le sort de l'ours Mischa a ému de nombreuses personnes. Maltraité et exhibé pendant plusieurs années dans des spectacles itinérants, il est aujourd'hui soigné dans un refuge.

C'est un ours qui revient de loin. Victime des mauvais traitements de ses dresseurs, qui l'exhibaient dans leur spectacle il y a encore quelques jours, Mischa a été admis en urgence au refuge de "La Tanière", en Eure-et-Loir. Il doit sa survie à la mobilisation des associations de défense animale. Depuis son sauvetage, il a repris 10 kilos, et pourra rapidement quitter la quarantaine, pour trouver les autres ours du refuge.



