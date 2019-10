Intempéries dans le sud : le Secours populaire lance un appel aux dons

SOLIDARITÉ - Après les très violents orages qui se sont abattus sur le sud de la France, dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, le Secours Populaire lance un appel aux dons pour les personnes sinistrées.

La solidarité se met en place. Après les violents orages qui ont causé des inondations et des dégâts considérables dans le sud de la France, le Secours Populaire a décidé de faire un appel aux dons pour aider les personnes et les familles ayant tout perdu au cours de ces épisodes méditerranéens, comme il l'avait fait, au cours de l'année dernière, dans l'Aude.

L'association annonce que des bénévoles "se préparent à aller au-devant des personnes sinistrées pour apporter des produits d'hygiène et de nettoyage, des vêtements et des produits alimentaires" et qu'ils s'attendent à devoir répondre à des besoins de "très grande ampleur". Elle appelle ainsi aux dons financiers, pour aider les sinistrés dans les prochains jours.