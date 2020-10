Sondage exclusif : 2 Français sur 3 inquiets d'un nouveau confinement

En outre, 82% des Français estiment "probable" un nouveau confinement dans certaines zones uniquement, et 32% anticipent un confinement au niveau national à l'image de celui qui a été mis en oeuvre en mars et avril dernier.

Selon ce sondage, avant l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, 43% des Français déclaraient faire confiance au gouvernement pour prendre des mesures efficaces contre l'épidémie, contre 50% en mai 2020 et 44% au 1er octobre. Le soutien est logiquement plus fort chez les électeurs LaREM (88%), et beaucoup plus faible chez les électeurs LR (37%), RN (26%) et LFI (25%).