Travail, loisirs, conso, transports... Pour les Franciliens, il y aura bien un "monde d'après"

En région parisienne, rien ne sera plus comment avant. C'est en tout cas le sentiment des Franciliens, dans une enquête Médiamétrie réalisée courant mai et dévoilée lundi par l'Institut Paris Région.

Ce désir de changement se manifeste plus fortement en petite couronne, et principalement à Paris et en Seine-Saint-Denis.

La crise a également eu, pour nombre d'entre eux, un effet sur le regard porté sur les modes de déplacements. Au total, un Francilien sur six envisage de changer de mode de transport. Cela concerne tout particulièrement les usagers des transports en commun, qui sont 24% à rechercher des solutions alternatives. A l'inverse, 22% des cyclistes se disent confortés dans le choix de ce mode de déplacement et veulent le renforcer.

Ce choix concerne majoritairement les moins de 34 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans apparaissant plus rétives au recours régulier à la téléconsultation.

Dernier enseignement de l'enquête, une majorité de Franciliens envisagent de modifier leurs habitudes d'achat, 93% prévoyant de privilégier les produits locaux, et 90% affirmant vouloir se tourner plus généralement vers le "made in France".

En termes de loisirs, le top 3 des activités en baisse dans les intentions après l'épidémie sont le shopping, les foires et les salons, ainsi que la fréquentation des bars et des restaurants. Inversement, le top 3 des activités en hausse sont la marche en milieu naturel, l'activité physique en plein air et la fréquentation des parcs et jardins.