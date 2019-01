SONDAGE LCI - Abrogation de la limitation à 80 km/h : les Français massivement pour

Dans le détail, les hommes sont plus favorables à cette suppression (80%) que les femmes (76%). De même la suppression est souhaitée plus massivement par les habitants de communes rurales (81%) que ceux des villes de plus de 1000.000 habitants (77%) .





Dans le cadre du Grand débat national qui se tient en France jusqu’au 15 mars, LCI et Opinion Way ont interrogé les Français sur les grands thèmes du débat national. Voici les autres sondages à retrouver dans l'émission "L'heure du Grand débat", tous les jours à 9h sur LCI Canal 26.