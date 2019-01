SONDAGE LCI - Grand débat national : 83% des Français estiment que les salaires sont insuffisants

C'est un avis massivement partagé. Les Français estiment très majoritairement que les salaires en France sont insuffisants. Selon notre sondage OpinionWay établi pour LCI à l'occasion du Grand débat national, 83% des sondés estiment que les salaires en France sont insuffisants. 14% estiment que les salaires sont "comme il faut" et 2% estiment qu'ils sont "trop élevés".





Dans le détail, la part des sondés qui estiment que les salaires sont insuffisants est la plus importante chez les électeurs de Marine Le Pen (91%) et Benoît Hamon (91%), viennent ensuite les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (89%). En revanche, cet avis n'est partagé "que" par 75% des électeurs d'Emmanuel Macron et 74% de ceux qui avaient voté François Fillon au 1er tour de l'élection présidentielle.