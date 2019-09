Pouvoir d'achat : les Français pessimistes, malgré les mesures du gouvernement

BAROMÈTRE - Les statistiques officielles parlent d’une hausse du pouvoir d’achat, mais les Français, eux, ne la ressentent pas. Ou du moins, ils ne sont pas pour autant optimistes en ce qui concerne l’état de leurs finances.

Défiscalisation des heures supplémentaires, réindexation des retraites sur l’inflation, revalorisation de la prime d’activité, ou encore défiscalisation de la prime de fin d’année : en réponse à la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures destinées à calmer le mécontentement général, en améliorant leur pouvoir d’achat. Mais malgré ces mesures, les Français sont de plus en plus nombreux à être pessimistes sur l’état de leurs finances personnelles, d’après la 8e édition du baromètre annuel Cofidis CSA, dont LCI a obtenu les chiffres.

Ainsi, alors que les deux tiers des personnes interrogées indiquent avoir profité des mesures gouvernementales, seulement 48% estiment que ces mesures vont améliorer le pouvoir d’achat. De plus en plus de Français qualifient aussi de "faible" leur pouvoir d’achat (31% contre 28% l’an passé), et de moins en moins d’entre eux estiment mieux vivre : de 15% des sondés l’année dernière, ils sont passés à 13%.