Sondage : une défiance historique entre les Français et la politique

Les ménages sont de plus en plus méfiants à l'égard de la classe politique. C'est ce que conclut un sondage publié récemment par Le Figaro. Un "tsunami de défiance" qui touche tous les acteurs de la vie démocratique, à l'image des syndicats, des médias, mais surtout des politiques. Seuls les maires semblent avoir une meilleure considération de la population.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.