SOS Méditerranée reprend la mer avec l'Ocean Viking pour secourir les migrants : "Il est vraiment urgent de repartir"

Océan Viking, 69,3 mètres de long et 15,5 mètres de large, est sur le point de larguer les amarres. Le nouveau navire de SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières n’a qu’une mission, "repartir en mer sans date de fin". L’Ocean Viking s'apprête donc à se rendre dans les eaux internationales, au large de la Libye, là où l’Aquarius a œuvré avant lui pendant deux ans. "Il est vraiment urgent de repartir sur cet axe de Méditerranée centrale", explique Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée France, à LCI. "Ce n’est pas l’axe majeur de traversée et pourtant c’est le plus meurtrier."





Car le voyage depuis l’Afrique jusqu’à l’Europe est long : 3 ou 4 jours de traversée, sur des bateaux pneumatiques ou en bois qui ne sont pas adaptés à un tel trajet. "Les pneumatiques se dégonflent, sont en panne de carburant ou les bateaux en bois chavirent car ils sont surchargés." Et la théorie de l’appel d’air, selon laquelle la présence de navires de sauvetage incite les gens à franchir la Méditerranée, n’est pas valable selon Sophie Beau : "On l’a bien vu ces derniers mois, où nous n’étions plus en mer."





Une fois les migrants secourus, reste la question de leur prise en charge par les gouvernements européens. Et ce point-là est le plus critique de l’opération, estime la directrice de l’ONG. Voilà des mois que les gouvernements se renvoient la balle sur ce sujet épineux. "Notre travail est de secourir, pas de dire quelle répartition doit être faite par les pays. Par contre, nous avons l’obligation de confier ces personnes à des pays sûrs. Et la Libye n’est pas un lieu sûr", affirme Sophie Beau. En effet, les conditions d’enfermement des migrants dans des camps libyens sont régulièrement dénoncées par les ONG et le Haut-Commissariat de l’ONU.