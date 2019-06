Bretagne : on vous emmène à Langouët, un des villages les plus écologiques de France

Le village de Langouët, dans l'Ille-et-Vilaine, tourne en quasi-autonomie grâce à ses habitudes écolo. En effet, la cantine de l'école ne cuisine que des produits locaux, les fermes passent au bio et les bâtiments publics sont munis de panneaux photovoltaïques. La commune va encore plus loin en mettant à disposition de tous des hameaux écologiques. Avec ces arguments, les candidats se bousculent pour s'installer dans ce bourg d'un peu plus de de 600 habitants.