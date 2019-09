SOS Villages : Bretagne tient le record des annonces

Grâce à Internet et aux correspondants en région, SOS Villages présente 5 334 annonces sur son site web. Et c'est Bretagne qui comptabilise le plus d'annonces avec 401 propositions de commerce. La plupart sont des annonces de reprise de restaurant ou de commerce d'alimentation de type supérette. En ce qui concerne les retours, quatre reprises ont été effectuées en seulement deux semaines.



