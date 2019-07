Les raisins aux brimbelles, une spécialité des Hautes-Vosges

Au Gazon-du-Faing, dans les Vosges, l'été est la saison propice à la cueillette des myrtilles, appelées aussi les raisins aux brimbelles. Ces fruits, qui poussent dans les hauteurs de la ville, font le bonheur des gourmets. L'auberge du village, perchée à 1 300 mètres d'altitude, propose la tarte aux brimbelles faite maison depuis déjà 40 ans. Un savoir-faire ancestral qui ravit les petits et les grands gourmands.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.