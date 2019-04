Soupçon d'intoxication alimentaire : comment la nourriture des Ehpad est-elle contrôlée ?

"La méthodologie est plutôt au point, parfois même excessive. Toutes les procédures, en l'espèce, ont-elles été bien appliquées ? (...) On en saura plus avec les résultats de l'enquête", poursuit le spécialiste, selon qui "les procédures sont extrêmement strictes" et "les vérifications régulières". Il se veut d'ailleurs rassurant sur "la chaîne de vérification et de contrôle", qui est "extrêmement importante et 'sécure'".





André Belloc, président de Restau'Co, un réseau interprofessionnel de restauration collective, explique quant à lui comment sont préparés les repas dans un Ehpad. "Soit cet établissement produisait sur place, ce qu'on appelle 'en direct', c'est-à-dire que les repas sont préparés le midi pour le repas du midi, le soir pour le repas du soir, soit en 'liaison froide', à partir d'une cuisine centrale. A ce moment-là, le repas est livré d'un établissement agréé préparé le vendredi pour le dimanche."