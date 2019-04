Ce que l'on sait de la suspicion d'intoxication alimentaire qui a fait 5 morts dans un Ehpad de Haute-Garonne

Les investigations "sont en cours pour déterminer l’origine de l’intoxication alimentaire présumée", a indiqué la préfecture. Les chambres et la cuisine ont été mis sous scellés. L'enquête sera menée par la section de recherches de Toulouse. L'Agence régionale de santé explique de son côté que les premières investigations ont été entamées dès cette nuit et que "les repas-témoins ont été mis sous séquestre et conservés dans l’attente de l’intervention de la Direction départementale de la protection des populations". Les "investigations se poursuivront ce lundi sur la base d’un questionnaire alimentaire qui sera administré auprès des résidents", poursuit l'ARS.