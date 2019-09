Soustons : le voisinage accuse des canards de caqueter trop fort

JT 13H - À Soustons, une retraitée risque d'être condamnée à se séparer de ses volailles et à des dommages et intérêts.

De plus en plus de citadins installés à la campagne se plaignent du bruit des animaux de fermes. À Soustons, dans les Landes, un couple accuse des canards de caqueter trop fort. Les nouveaux voisins de Dominique, qui aspirent à la tranquillité, ont décidé de porter plainte. Dans le village, une pétition de soutien à la fermière a recueilli des milliers de signatures.



