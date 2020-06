Soutien au sport : des sénateurs proposent d'autoriser la publicité pour l'alcool dans les stades

Pour relancer l'économie du sport, fortement affaiblie par la crise sanitaire, des sénateurs ont trouvé une solution. La présidente de la commission de la Culture, Catherine Morin-Desailly, propose dans le cadre d'un groupe de travail "transpartisan" consacré au sport, dix mesures pour relancer le secteur, dont une visant à assouplir la loi Evin réglementant la publicité en faveur de l'alcool.

Les sénateurs préconisent ainsi "d'assouplir la loi Évin dans les enceintes sportives avec une évaluation en 2022", avec l'objectif de générer entre 30 et 50 millions d'euros par an pour les clubs professionnels. Prenant les devants sur d'éventuelles critiques, ils estiment que "les circonstances ont changé du tout au tout depuis une vingtaine d'années" en matière de consommation d'alcool, et que "la violence dans les stades a été largement jugulée et le public canalisé".

Il s'agirait d'autoriser à nouveau la publicité pour des alcools à moins de 18 degrés, notamment sur les maillots de foot.