Stationnement à Nice : les aires de livraison libérées par la municipalité

Le stationnement en ville est souvent un casse-tête pour les automobilistes. Les autorités municipales niçoises viennent de trouver une solution à ce problème. Les voitures sont autorisées à se garer sur les aires de livraison dans l'après-midi, de douze heures à quatre heures du matin. Les conducteurs peuvent s'y stationner pour une durée maximum de deux heures au tarif habituel. L'objectif de la municipalité est de redynamiser le centre-ville et les commerces.



