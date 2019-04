Strasbourg : de nouveaux radars arrivent sur le bord des routes

On les appelle les radars nouvelle génération ou radars tourelles. Ces "Mesta Fusion 2" sont plus solides et plus performants. Non seulement ces radars sont capables de voir la vitesse engagée par les automobilistes sur huit voies en même temps, mais ils peuvent aussi voir si ces derniers mettent leur ceinture de sécurité ou s'ils sont au téléphone. A Strasbourg, quelques-uns sont déjà installés en hauteur sur le bord des routes.



