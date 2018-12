Strasbourg : l'esprit de Noël est-il encore présent ?

A Strasbourg, la vie a repris son cours une semaine après l'attentat. A quelques jours des fêtes, les habitants se rattrapent en se ruant de nouveau dans les commerces pour les emplettes de Noël. Chez les charcutiers, traiteurs et pâtissiers, les commandes se multiplient. Malgré les événements, l'esprit de Noël semble avoir regagné le cœur des Strasbourgeois.





