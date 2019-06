Strasbourg : la circulation différenciée pour éviter la pollution

Depuis le 26 juin 2019, la circulation différenciée est imposée dans plusieurs villes. Plus de 60% des voitures devaient être bloquées. Pourtant, on constate encore beaucoup de bouchons en métropole. À Strasbourg, la circulation différenciée devrait être prolongée. Et jusqu'ici, chacun s'organise comme il peut. Les transports en commun sont moins chers et les vélos sont gratuits pour tout le monde.



