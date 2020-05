Strasbourg : la justice suspend l'obligation du port du masque dans le centre-ville

Il n’est plus obligatoire de porter un masque dans les rues du centre-ville de Strasbourg et sur les quais. Ce lundi 25 mai, le tribunal administratif a suspendu l'arrêté municipal du maire socialiste Roland Ries imposant son usage aux heures les plus fréquentées. "Je prends acte de la décision du tribunal administratif" de suspendre l'arrêté municipal rendant obligatoire le port du masque dans les espaces publics les plus passants, "mais maintient de façon très déterminée mes recommandations à l'égard des Strasbourgeois : dès qu'il y a du monde dans l'espace public, portez un masque ! Et respectez l'ensemble des gestes barrière", a réagi dans un communiqué l'édile.

Depuis jeudi dernier, le port du masque avait été rendu obligatoire entre 10 heures et 20 heures principalement dans la "Grande Île", l'un des secteurs les plus touristiques de la métropole alsacienne. Les axes y menant, très fréquentés, étaient également concernés par cette obligation s'adressant aux adultes et aux enfants à partir de 11 ans. L'arrêté, valable jusqu'au 2 juin mais pouvant être réévalué en fonction de la situation sanitaire, recommandait également le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. Les contrevenants encouraient alors une amende de 1ère classe de 38 euros.